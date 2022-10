Marilyn Monroe | l’amore prima di ogni cosa

Leggi su dilei

(Di sabato 8 ottobre 2022) Una donna dal cuore d’oro e dalla dolcezza sconfinata:aveva un’aura magica in grado di conquistare tutte le persone che la circondavano. Non era solo la sua bellezza a far innamorare chiunque, ma la capacità di essere sempre sé stessa senza paura. Un coraggio che non l’ha messa al riparo dalle delusioni e dal costante tentativo di afferrare la felicità. L’assenza e il rifiuto del padre l’hanno segnata durante l’infanzia e perseguitata da adulta tanto da spingerla da una relazione all’altra nel tentativo di riempire quel vuoto mai colmato. Sempre sotto i riflettori, la sua vita sentimentale ha suscitato la curiosità dei fan e dei giornali che le hanno attribuito una serie di flirt veri o presunti. I matrimoni diChee la voglia di credere nel “vissero felici e ...