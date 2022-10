Come avviene il congelamento degli ovuli | quanto costa e come fare

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Torniamo a occuparci di fertilità femminile andando questa volta ad approfondire la pratica del, nota anchecrioconservazione o vitrificazione. Si tratta di una pratica che preserva la capacità riproduttiva delle donne consentendo di procrastinare il momento in cui cercare la gravidanza rispondendo alle nuove esigenze della società moderna. Sebbene l’orologio biologico sia sempre lo stesso (nonostante siano aumentate le possibilità di avere gravidanze in età avanzata), da diversi anni per le donne il desiderio di maternità viene, per scelta o per necessità, rimandato. Oggi le donne hanno maggiori possibilità di accedere al mondo del lavoro (pur con sempre elevati disuguaglianze rispetto agli uomini) e spesso l’avvio della carriera professionale non può essere rimandato ...