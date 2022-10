Alla scoperta di Yuki Tsunoda | il giapponese di Faenza | “Quanti sacrifici per arrivare in F1 Almeno qui la pizza è da urlo | mi alleno di più”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 ottobre 2022) Il feeling in pista è stato ritrovato. E dopo la riconferma da pilota ufficiale AlphaTauri anche per il 2023, orapuò darci dentro serenamente in pista. Facendolo nella sua Suzuka, dove questa domenica si corre e Verstappen potrebbe diventare campione per la seconda volta in carriera. Sulla pista nella qualeè cresciuto con le monoposto di F4, sognando un giorno di correrci davanti ai tifosi con una F1. Lui,di Sagamihara (un’oretta dal centro di Tokyo), che ha sacrificato i divertimenti adolescenziali per un sogno a quattro ruote. Oggi residente a, arrivato nel 2021 dall’Inghilterra per volere del suo team principal, Franz Tost. Tra le verdi colline emiliane, il 22enne ha riacquisito la fiducia che aveva in Formula 2, dopo i troppi incidenti d’irruenza commessi ...