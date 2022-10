Addio a Jody Miller | morta la cantante di “Io che non vivo senza te”

Nato in Oklahoma,Miller firmò un contratto discografico per la Capitol Records nel 1962 e pubblicò il suo primo album,"Wednesday's Child Is Full Of Woe", nel 1963. Nel 1964 con "He walks like a ......notizie di spettacolo Prima di allevare cavalli con il marito in un ranch dell'Oklahoma... LA REGINA DEL COUNTRY approfondimentoa Loretta Lynn, l'icona femminile della musica country Nata ...Jody Miller morta a 80 anni. La cantante americana, celebre per aver intonato la canzone He Walks Like a Man, ripresa e lanciata da Mina con l ...E' venuta a mancare all'età di 80 anni la cantante country statunitense Jody Miller, le cause della morte sono da addebitare a complicazioni legate al morbo di Parkinson. La Miller era nota soprattutt ...