Pd | Letta | via il doppiopetto | Pd indossi abiti opposizione

Il Pd deve mettere da parte il "doppio petto" "indossare subito le vesti dell'opposizione". Lo ha detto Enriconella replica finale in direzione. "Innanzitutto, vestiamo subito le vesti dell'opposizione, dobbiamo cambiare immediatamente mentalità. Siamo opposizione. Istituzionale, costruttiva, ma ...MILANO. Nel giorno in cui ha preso illa direzione del Pd, dove l'attuale segretario Enricoha parlato della necessità che "il congresso dia una forte legittimazione al nuovo gruppo dirigente", da Milano si leva una voce per un ...Roma, 6 ott. (Adnkronos Salute) - Al via oggi a Roma il 50° Congresso della Società italiana di radiologia medica interventistica (Sirm), realtà medico scientifica che rappresenta 12.000 ...Nella direzione va in scena un'autoanalisi collettiva. Ma i vecchi mali restano. Alessia Morani parla di una gestione catastrofica. Bonaccini incassa i tempi ...