Letta e il PD in crisi | “Ai giovani il partito | il Governo Meloni cadrà”

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Si è svolta il 6 ottobre la Direzione del PD, il grande sconfitto delle elezioni del 25 settembre scorso. Il Segretario, Enrico, ha chiarito: “Non rimarrò al vertice, passo il testimone a una nuova generazione“. Come è noto i dem hanno raccolto il 19% dei suffragi, rispetto al 18,7% delle elezioni politiche di 4 anni fa. Ma in termini assoluti di voti nelle urne il PD ne ha ottenuti 5 milioni, 800mila in meno del 2018. In quell’anno, infatti, per la Camera il PD raccolse prese 6.161.896 (il 18,76%), il 25 settembre scorso ne ha portati a casa 5.355.086. Dal momento della sua nascita (2007) e delle prime elezioni nazionali (2008), in cui raccolse il 33% dei suffragi e 12 milioni di voti, il PD ha perso progressivamente consensi. Stando per altro sempre al, tranne che nella parentesi del Conte I (2018-2019), la cui maggioranza s’inperniava ...