Coming soon | così Hilary Swank annuncia felice la sua prima gravidanza a 48 anni

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Il messaggio che accompagna la foto della sua pancia appena pronunciata dice semplicemente, come durante le presentazioni di uno dei suoi tanti film. Invece il ruolo che si appresta ad interpretareé assolutamente nuovo: si tratta di quello di mamma, visto che sta per diventare genitore di due gemelli. L’attrice, infatti, hato ladefinendola un miracolo, visto che ha già festeggiato i 48. Nella foto appare raggiante e pronta a lanciarsi in questa del tutto inaspettata avventura. L’attrice ha sempre condiviso con i fans molto della sua vita, raccontando ad esempio della lunga malattia del padre ma anche del suo allontanamento dai set per prendersi cura del genitore. La sua morte ha lasciato la ...

ComingSoon.it

Ci siamo. Stiamo per vedere le prime immagini dell'atteso film su uno dei più popolari personaggi del mondo dei videogame di sempre. È stato diffuso online il primo trailer di Super Mario Bros , ...Secondo Antonella Fiordelisi , Gegia sta giocando a fare la finta tonta, sperando nella clemenza dei concorrenti del Grande Fratello Vip e del pubblico. La gieffina si è sfogata, parlando malissimo ... The White Lotus 2 a novembre su Sky e in streaming su NOW: Il trailer ufficiale ci porta in Sicilia Approfittiamo di un primo assaggio di immagini animate che ci offre il primissimo trailer di Super Mario Bros, nuovo adattamento cinematografico del celebre videogame.Scopri film Netflix disponibili in streaming sulla piattaforma. Per ciascun film su Netflix è indicata anche la disponibilità in SD, HD e 4K. Trova i migliori film in streaming su Netflix e scopri se ...