Il Sole 24 ORE

Anche in Italia si sta consolidando il trend del. Martingale Risk è da anni in prima linea nel finanziamento delle cause bancarie e finanziarie in Italia, come afferma Francesco Pratesi, partner di Martingale Risk Italia: "...The company is very thankful for thesupport it has received from its shareholders over the ... are forward - looking statements within the meaning of the Private SecuritiesReform ... Litigation funding, Martingale Risk leader contestazione bancaria - Il Sole 24 ORE Anche in Italia si sta consolidando il trend del litigation funding. Martingale Risk è da anni in prima linea nel finanziamento delle cause bancarie e finanziarie in Italia, come afferma Francesco Pra ...MT. LAUREL, N.J.--(BUSINESS WIRE)--inTEST Corporation (NYSE American: INTT), a global supplier of innovative test and process solutions for use in ...