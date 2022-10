Gas, Von der Leyen: “Sì a un price cap solo su quello usato per produrre elettricità”. L’analisi: “Ecco perché sarebbe un errore” (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mentre i 27 restano divisi su un vero e proprio price cap al gas caldeggiato da 15 Paesi tra cui l’Italia e sull’emissione di nuovo debito comune per contrastare la crisi energetica, Bruxelles punta perlomeno a slegare l’andamento del prezzo dell’elettricità da quello del metano. Sul modello di quanto sta già avvenendo in Spagna. “Siamo pronti a discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. sarebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato”, ha detto mercoledì, confermando i contenuti del non paper che venerdì scorso ha avuto il via libera dei ministri dell’Energia. Il differenziale di costo tra il tetto e i prezzi di mercato sarebbe a carico del sistema elettrico degli Stati membri. L’obiettivo è appunto quello di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Mentre i 27 restano divisi su un vero e propriocap al gas caldeggiato da 15 Paesi tra cui l’Italia e sull’emissione di nuovo debito comune per contrastare la crisi energetica, Bruxelles punta perlomeno a slegare l’andamento del prezzo dell’dadel metano. Sul modello di quanto sta già avvenendo in Spagna. “Siamo pronti a discutere un tetto al prezzo del gas utilizzato per generareanche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato”, ha detto mercoledì, confermando i contenuti del non paper che venerdì scorso ha avuto il via libera dei ministri dell’Energia. Il differenziale di costo tra il tetto e i prezzi di mercatoa carico del sistema elettrico degli Stati membri. L’obiettivo è appuntodi ...

