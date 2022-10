Sara Manfuso sotto accusa al GF Vip 7 | Sonia Bruganelli infuriata

(Di martedì 4 ottobre 2022) Quello che è successo negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 7 è stato descritto come una delle pagine peggiori della televisione italiana. L’accanimento contro Marco Bellavia, infatti, è diventato il maggior argomento di discussione sui social network. Il provvedimento di Alfonso Signorini ha comportato la squalifica di Ginevra Lamborghini e un televoto lampo con la conseguente eliminazione di Giovanni Ciacci. Durante la serata di ieri, è stata tirata in ballo anche, infatti, ritiene che anche lei abbia le sue responsabilità. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, pioggia di polemiche per: l’attacco di...

Sonia Bruganelli scontro acceso consul caso Bellavia: 'Ci ho parlato, ma non potevo fare nulla' Ieri sera al Grande Fratello Vip 2022, si è affrontato il tema di Marco Bellavia che ha creato aspre polemiche al di fuori ...... ove le più criticate per il caso Marco Bellavia sono Gegia, Elenoire Ferruzzi,e Charlie Gnocchi. Gli ascolti della serata del 3 ottobre Probabilmente il 'GF Vip' avrebbe potuto ...Sonia Bruganelli ha dato addosso a Sara Manfuso: “C’è chi come per esempio a Sara Manfuso che non ha capito, tu fai sempre attenzione ad uscire sempre pulita, sempre bene, ma nel momento in cui potevi ...Nuovo terremoto nella casa del GFVIP 7: dopo Patrizia Rossetti, anche Sara Manfuso vuole abbandonare per quanto accaduto ieri sera. I dettagli.