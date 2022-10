Roma, Pellegrini in dubbio per il Betis. Gestione per Dybala (Di martedì 4 ottobre 2022) La Roma di Josè Mourinho è scesa in campo al mattino a Trigoria a due giorni dal match di Europa League contro il Betis (giovedì, ore 21). Lorenzo Pellegrini non si è allenato con i compagni e va verso il forfait dopo il risentimento accusato sabato a San Siro. Probabile Gestione anche per Paulo Dybala, uscito per crampi contro l’Inter. Un’occasione può esserci per Stephan El Shaarawy che non gioca una partita dal 30 agosto scorso quando rimediò una lesione al muscolo psoas della coscia sinistra. Difficile invece una convivenza tra Tammy Abraham e Andrea Belotti, entrambi entrati a gara in corso contro i nerazzurri ma destinati alla staffetta. In difesa può rifiatare invece Chris Smalling, nonostante il grande stato di forma. Marash Kumbulla è candidato a prendere il suo posto dopo il lungo stop. ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Ladi Josè Mourinho è scesa in campo al mattino a Trigoria a due giorni dal match di Europa League contro il(giovedì, ore 21). Lorenzonon si è allenato con i compagni e va verso il forfait dopo il risentimento accusato sabato a San Siro. Probabileanche per Paulo, uscito per crampi contro l’Inter. Un’occasione può esserci per Stephan El Shaarawy che non gioca una partita dal 30 agosto scorso quando rimediò una lesione al muscolo psoas della coscia sinistra. Difficile invece una convivenza tra Tammy Abraham e Andrea Belotti, entrambi entrati a gara in corso contro i nerazzurri ma destinati alla staffetta. In difesa può rifiatare invece Chris Smalling, nonostante il grande stato di forma. Marash Kumbulla è candidato a prendere il suo posto dopo il lungo stop. ...

