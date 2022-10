Perché Giorgia Meloni ha vinto (Di martedì 4 ottobre 2022) Da quando Giorgia Meloni ha vinto le elezioni, è ricominciata la solita solfa del Pantheon della destra, che palle! Che noiosa perdita di tempo: possibile che non si capisca che Giorgia Meloni è nata nel 1977 e che quando nel 1994 Berlusconi si candidò, immaginando per la prima volta un centrodestra di governo, lei aveva 17 anni e ancora non votava. La leader di FdI è figlia degli anni ‘90, della destra di governo, dell’Unione Europea, dei primi voli low cost introdotti nel ‘91 dalla Ryanair, della musica Mp3, del fascismo “male assoluto” pronunciato da Fini nel 2003. Certo, tireranno fuori Battisti con l’esegesi dei suoi “boschi di braccia tese”, i campi Hobbit, Frodo e Sam e qualche scemo che avrà la voglia di arrivare a Wikipedia proporrà dotte citazioni di Mishima, Stirner o Codreanu. Generazione ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 4 ottobre 2022) Da quandohale elezioni, è ricominciata la solita solfa del Pantheon della destra, che palle! Che noiosa perdita di tempo: possibile che non si capisca cheè nata nel 1977 e che quando nel 1994 Berlusconi si candidò, immaginando per la prima volta un centrodestra di governo, lei aveva 17 anni e ancora non votava. La leader di FdI è figlia degli anni ‘90, della destra di governo, dell’Unione Europea, dei primi voli low cost introdotti nel ‘91 dalla Ryanair, della musica Mp3, del fascismo “male assoluto” pronunciato da Fini nel 2003. Certo, tireranno fuori Battisti con l’esegesi dei suoi “boschi di braccia tese”, i campi Hobbit, Frodo e Sam e qualche scemo che avrà la voglia di arrivare a Wikipedia proporrà dotte citazioni di Mishima, Stirner o Codreanu. Generazione ...

