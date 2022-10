Wanna Marchi a telecamere spente | Arriva una confessione inaspettata

Leggi su topicnews

(Di domenica 2 ottobre 2022) Celebre per le sue televendite (e per le sue truffe)è diventata un volto noto della televisione. Le rivelazioni diffuse nelle scorse ore hanno fatto emergere alcuni dettagli inaspettati sul suo conto.è salita alla ribalta alla fine degli anni settanta, attirando l’attenzione del pubblico per via delle sue particolari televendite. Con la sua decisione e, soprattutto, i suoi toni alti è riuscita a far colpo sugli spettatori.(fonte web)A ciò possiamo aggiungere la vendita di prodotti “miracolosi” come la famosa crema “scioglipancia”. A partire dagli anni ottanta, laha raggiunto un notevole successo guadagnandosi il soprannome “regina delle ...