Ostia | sbagliano indirizzo e aggiustano un’altra strada Aguzzetti | ”Dopo un anno di segnalazioni | vergognatevi!”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 ottobre 2022). Un consiglio municipale è stato illustrato orgogliosamente il compimento di alcuni lavori ritenuti urgenti nel Municipio X, in particolar modo relativi alla rinomata Via della Verbena. Per chi è della zona, inutile sottolineare le condizioni in cui versa quel tratto di carreggiata, soprattutto il marciapiede a ridosso di un incrocio particolarmente pericoloso: non solo è impossibile camminarci sopra, dal momento che risulta letteralmente infestato da vegetazione e rifiuti. Le annuali problematiche di Via della Verbena adMa, soprattutto, all’improvviso un albero compare sul marciapiede in tutta la sua magniloquenza, impendendo non solo il transito ai pedoni, ma anche di vedere i cartellili alle auto che si approssimano all’incrocio. Di fatto, il cartellole è completamente fagocitato dalle sue ...