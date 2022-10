Bari-Brescia 6-2 Calcio serie B (Di sabato 1 ottobre 2022) Il Bari non scherza. Ha sconfitto il capolista Brescia in modo netto, per 3-0, e l’ha raggiunto a quota 15 punti, insieme alla Reggina, al primo posto in classifica del campionato di Calcio di serie B dopo sette giornate. Reti del Bari da parte di Folorunsho, Bellomo, Cheddira (2), Antenucci, Scheidler. Per il Brescia ha segnato Olzer e Moreo. L'articolo Bari-Brescia 6-2 <small class="subtitle">Calcio serie B</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 1 ottobre 2022) Ilnon scherza. Ha sconfitto il capolistain modo netto, per 3-0, e l’ha raggiunto a quota 15 punti, insieme alla Reggina, al primo posto in classifica del campionato didiB dopo sette giornate. Reti delda parte di Folorunsho, Bellomo, Cheddira (2), Antenucci, Scheidler. Per ilha segnato Olzer e Moreo. L'articolo6-2 B proviene da Noi Notizie..

FootballtipsNG : Serie B, Bari vs Brescia, RESULT: 6 - 2 - Ghanabettips : Serie B, Bari vs Brescia, RESULT: 6 - 2 - jackpotKE : Serie B, Bari vs Brescia, RESULT: 6 - 2 - MySASoccerTips : Serie B, Bari vs Brescia, RESULT: 6 - 2 - TuttoBariCalcio : ?? UN #BARI FORMATO #SERIEA!!! Biancorossi PRIMI in #classifica! ? Asfaltato il #Brescia per 6-2, grazie alle reti d… -