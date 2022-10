ASCOLTI TV 30 SETTEMBRE 2022: TALE E QUALE SHOW (21,1%), VIOLA COME IL MARE (20,4%), NUZZI (7,1%), CROZZA (6,2%), ZORO (6,1%), COSTANZO OLTRE IL 16% (Di sabato 1 ottobre 2022) ASCOLTI TV 30 SETTEMBRE 2022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti – 4223 21.20TALE e QUALE SHOW – 3385 21.10 x x xTv7 – x Prima Pagina – xTg5 – 1315 26.15Mattino 5 News – 997 21.60Mattino 5 News – 840 19.39Forum – 1462 20.60Tg5 – 2992 25.17Beautiful – xUna Vita – xUomini e Donne – xAmici + GF Vip – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 (17.38) – xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xStriscia la ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 1 ottobre 2022)TV 30· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – xStorie Italiane – xÈ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xParadiso delle Signore – xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xSoliti Ignoti – 4223 21.20– 3385 21.10 x x xTv7 – x Prima Pagina – xTg5 – 1315 26.15Mattino 5 News – 997 21.60Mattino 5 News – 840 19.39Forum – 1462 20.60Tg5 – 2992 25.17Beautiful – xUna Vita – xUomini e Donne – xAmici + GF Vip – xUn Altro Domani – xPres. Pomeriggio 5 – xPomeriggio 5 (17.38) – xCaduta Libera – xCaduta Libera – xTg5 – xStriscia la ...

davidemaggio : #AscoltiTV | Venerdì 30 settembre 2022 #ViolaComellMare riporta il 2 davanti alla fiction Mediaset (20.4%). Tale… - CanYamanGreece : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Venerdì 30 settembre 2022 #ViolaComellMare riporta il 2 davanti alla fiction Mediaset (20.4%). Tale e qual… - Marinashulman2 : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Venerdì 30 settembre 2022 #ViolaComellMare riporta il 2 davanti alla fiction Mediaset (20.4%). Tale e qual… - Mattiabuonocore : Viola come il Mare aveva tutte le carte in regola per andare bene (almeno come richiamo per la prima puntata) e cos… - Freccia_Nera_ : RT @MetalHe69092042: Trascrizione del discorso di Putin di ieri ?? -