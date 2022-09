“Ti devi vergognare!”, Ciacci sputa fuoco su Bellavia e chiede provvedimenti – VIDEO (Di venerdì 30 settembre 2022) Giovanni Ciacci nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip ha parlato della sua sieropositività. Marco Bellavia, in zona nomination, ha fatto il suo nome mettendo in mezzo una motivazione che non faceva una piega. “Ti devi vergognare!”, Ciacci sputa fuoco su Bellavia “Ti nomino ma tanto non uscirai perché hai una bella storia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 30 settembre 2022) Giovanninel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip ha parlato della sua sieropositività. Marco, in zona nomination, ha fatto il suo nome mettendo in mezzo una motivazione che non faceva una piega. “Ti”,su“Ti nomino ma tanto non uscirai perché hai una bella storia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

