Pd | Letta agli iscritti | “Abbiamo perso | ma ne usciamo vivi Ora contenuti e volti nuovi Confronto sarà su tutto | dal nome a simbolo”

"Abbiamo perso. Ne usciamo con un risultato insufficiente, ma ne usciamo vivi. E sulle nostre spalle c'è oggi la responsabilità di organizzare un'opposizione seria alla destra". A quasi una settimana dalla sconfitta elettorale e mentre nel partito è già iniziata la corsa alle autocandidature per la segreteria, Enrico Letta ha deciso di scrivere una lettera agli iscritti e alle iscritte sul Congresso Costituente del Nuovo Pd. Un tentativo in extremis per chiedere ai suoi prudenza, mentre nell'analisi post voto, sembra regnare l'anarchia tra singoli che si propongono per la leadership e spinte per cambiamenti radicali. Una lettera che scandisce i tempi per il rinnovo del partito, dove si annuncia come tutto sarà messo in discussione: dal nome al simbolo.

