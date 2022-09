Regina Elisabetta, sul certificato di morte le cause del decesso: 'Morta di vecchiaia' (Di giovedì 29 settembre 2022) La Regina Elisabetta II è Morta di ' vecchiaia ' l'8 settembre all'età di 96 anni nel castello scozzese di Balmoral. È quanto si legge sul suo certificato di morte pubblicato oggi da National Records ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 settembre 2022) LaII èdi '' l'8 settembre all'età di 96 anni nel castello scozzese di Balmoral. È quanto si legge sul suodipubblicato oggi da National Records ...

antoguerrera : Pubblicato certificato di morte della regina Elisabetta II. Come previsto, la causa del decesso è morte naturale,… - ParliamoDiNews : La Regina Elisabetta è “morta di vecchiaia” alle 15.10 dell’8 settembre: il certificato di decess… - DomDellaValle : RT @e_franceschini: Il mio libro ELISABETTA II, L’ULTIMA GRANDE REGINA in libreria a Palermo (foto di un gentile lettore) @Mondadori https:… - zazoomblog : La regina Elisabetta II è morta “di vecchiaia” dice il suo certificato di morte - #regina #Elisabetta #morta… - lifestyleblogit : Elisabetta, certificato di morte: la regina è deceduta per vecchiaia - -