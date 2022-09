Poco spazio con Allegri, lascerà la Juventus a gennaio: c’è già l’offerta! (Di giovedì 29 settembre 2022) Il baby prodigio della Juventus, Kaio Jorge, torna al centro delle voci di mercato in seguito all’interessamento di un importante club sudamericano per lui. Il talento fin troppo sfortunato, infatti, è finito sotto il mirino del Flamengo, noto club brasiliano. L’attaccante sta ancora recuperando da un tremendo infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori praticamente tutta la passata stagione. Kaio jorge Juventus Flamengo Come riportato da Julio Miguel Neto, giornalista sportivo brasiliano, il Flamengo starebbe puntando il giocatore, magari con la formula del prestito secco. Alla corte di Allegri infatti il ragazzo non ha avuto fortuna e, quando disponibile ha raccolto poche soddisfazioni in maglia bianconera. L’ipotesi del prestito quindi, la più probabile parlando di un possibile trasferimento, sarebbe la migliore per ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 settembre 2022) Il baby prodigio della, Kaio Jorge, torna al centro delle voci di mercato in seguito all’interessamento di un importante club sudamericano per lui. Il talento fin troppo sfortunato, infatti, è finito sotto il mirino del Flamengo, noto club brasiliano. L’attaccante sta ancora recuperando da un tremendo infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori praticamente tutta la passata stagione. Kaio jorgeFlamengo Come riportato da Julio Miguel Neto, giornalista sportivo brasiliano, il Flamengo starebbe puntando il giocatore, magari con la formula del prestito secco. Alla corte diinfatti il ragazzo non ha avuto fortuna e, quando disponibile ha raccolto poche soddisfazioni in maglia bianconera. L’ipotesi del prestito quindi, la più probabile parlando di un possibile trasferimento, sarebbe la migliore per ...

