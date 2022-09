Napoli Torino: i precedenti al Maradona – VIDEO (Di giovedì 29 settembre 2022) L’ottava giornata del campionato di Serie A propone la sfida tra Napoli e Torino: ecco i precedenti al Maradona Grande l’entusiasmo al Maradona: il Napoli è in testa alla classifica sia incampionato che in Champions League. Importante l’ultimo successo sul Milan a San Siro, anche perché l’ha determinato Simeone, un giocatore partito dalla panchina. Il Torino è reduce dalla beffa in casa col Sassuolo, dove la sconfitta è maturataall’ultima azione. Juric deve evitare cali di tensione: già l’anno scorso i granata sono stati coloro che hanno perso più punti nei minuti finali di partita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) L’ottava giornata del campionato di Serie A propone la sfida tra: ecco ialGrande l’entusiasmo al: ilè in testa alla classifica sia incampionato che in Champions League. Importante l’ultimo successo sul Milan a San Siro, anche perché l’ha determinato Simeone, un giocatore partito dalla panchina. Ilè reduce dalla beffa in casa col Sassuolo, dove la sconfitta è maturataall’ultima azione. Juric deve evitare cali di tensione: già l’anno scorso i granata sono stati coloro che hanno perso più punti nei minuti finali di partita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

you_trend : L'affluenza nelle principali città semi-definitiva con il confronto rispetto al 2018: - Torino: 64,6% contro 73,2%… - OfficialASRoma : ?? Lupacchiotti in campo! ???? ?? Il concorso che dà l’opportunità a bimbe e bimbi dai 6 agli 11 anni (altezza max 140… - sscnapoli : ?? #NapoliTorino biglietti in vendita da domani alle ore 12:00 - sealover_f : RT @HoaraBorselli: #Femministe scese in piazza in 17 città. Roma, Torino, Milano, Verona, Bologna, Napoli, e molte altre.. Per solidarizzar… - NCN_it : Napoli-Torino, al Maradona si prevedono 35mila spettatori #NapoliTorino #stadioMaradona #35milaspettatori -