La pioggia non ferma il concerto a Tocco Caudio, i Nomadi conquistano i fan (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTocco Caudio (Bn) – Il temporale non ha rovinato la festa. La pioggia battente di ieri sera non ha impedito ai Nomadi di esibirsi in piazza Municipio a Tocco Caudio nell'evento di chiusura della tre sere in onore dei Santi Cosma e Damiano. Un vero e proprio popolo "nomade" composto da tante età diverse, ha accolto la band, nata nel 1963 su iniziativa dei cofondatori Augusto Daolio e Beppe Carletti, per la tappa sannita del tour "Solo esseri umani". Un concerto che fino all'ultimo ha rischiato di saltare, ma che poi, pur sotto il "diluvio", non è stato annullato e, anzi, la pioggia ha reso tutti più carichi e scatenati. I fans, non si sono fatti spaventare da acqua, tuoni e lampi, e neppure la mitica band emiliana si è ...

