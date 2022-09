“Gioco con gli uomini, ma sogno la serie A femminile”: arriva la pallavolista trans (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set — Sui documenti e per lo Stato italiano è donna, ma biologicamente è un uomo che ha iniziato la transizione dopo la pubertà, con tutto quello che ne consegue fisicamente: ma il sogno di Eleonora Pescarolo, pallavolista trans promessa del volley regionale di serie C maschile, è di giocare nella serie A femminile. Per farlo, dovrà superare per un anno i test ormonali: il suo livello di testosterone nel sangue dovrà rientrare nei parametri stabiliti dalla Fipa (Federazione pallavolo). La pallavolista trans vuol giocare in serie A femminile «L”ultimo esame è andato bene», fa sapere. «Non lo vivo come un peso, non ho niente da nascondere e sono fiera di quella che sono». Poco importa se la sua ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma, 29 set — Sui documenti e per lo Stato italiano è donna, ma biologicamente è un uomo che ha iniziato laizione dopo la pubertà, con tutto quello che ne consegue fisicamente: ma ildi Eleonora Pescarolo,promessa del volley regionale diC maschile, è di giocare nella. Per farlo, dovrà superare per un anno i test ormonali: il suo livello di testosterone nel sangue dovrà rientrare nei parametri stabiliti dalla Fipa (Federazione pallavolo). Lavuol giocare in«L”ultimo esame è andato bene», fa sapere. «Non lo vivo come un peso, non ho niente da nascondere e sono fiera di quella che sono». Poco importa se la sua ...

borghi_claudio : In questi bei momenti dove ci si diverte con il noiosissimo gioco del #totoministri forse vale la pena riflettere c… - amendolaenzo : 'Sostituire Zelensky con persone perbene' parole gravi di Berlusconi. Amici di Orbàn, amici di Putin. Questa è la d… - Sabatini : Come un gioco, e con la durata di una partita: 90 minuti di sondaggio. Chi avete votato? - lacrimedabere : io sono nato a monopoli e tu invece a shanghai, se giochi con me perdi tutto, se gioco con te crollerai - Frances12312780 : Con tante cucuzze... torna il gioco del cucuzzaro -