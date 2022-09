F1 GP Singapore 2022, Sainz: “Possiamo dare filo da torcere alla Red Bull” (Di giovedì 29 settembre 2022) “Pensiamo di poter dare filo da torcere alla Red Bull, specialmente in qualifica. Se sei davanti in gara hai opportunità maggiori di vincere rispetto a Monza o a Spa. Cercheremo di fare bene in qualifica per poi concretizzare in gara”. Queste le parole di Carlos Sainz in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Singapore di Formula 1. “A livello mentale e fisico è una delle gare più lunghe della stagione, con queste macchine potrà essere una sfida ancora più complicata – ha detto lo spagnolo della Ferrari -. Preoccupati della Mercedes? Siamo preoccupati di tornare alla vittoria piuttosto. Riusciamo sempre a qualificarci nelle prime 3-4 posizioni, quindi dobbiamo sistemare il passo gara. Dobbiamo cercare di battere la Red ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) “Pensiamo di poterdaRed, specialmente in qualifica. Se sei davanti in gara hai opportunità maggiori di vincere rispetto a Monza o a Spa. Cercheremo di fare bene in qualifica per poi concretizzare in gara”. Queste le parole di Carlosin conferenza stampavigilia del Gran Premio didi Formula 1. “A livello mentale e fisico è una delle gare più lunghe della stagione, con queste macchine potrà essere una sfida ancora più complicata – ha detto lo spagnolo della Ferrari -. Preoccupati della Mercedes? Siamo preoccupati di tornarevittoria piuttosto. Riusciamo sempre a qualificarci nelle prime 3-4 posizioni, quindi dobbiamo sistemare il passo gara. Dobbiamo cercare di battere la Red ...

