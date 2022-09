Deadpool 3: il regista pubblica una foto con Ryan Reynolds e Hugh Jackman (Di giovedì 29 settembre 2022) Shawn Levy, il regista del nuovo capitolo del franchise di Deadpool la cui uscita è prevista per il 6 settembre 2024, ha appena postato una nuova foto con Hugh Jackman e Ryan Reynolds. C'è già molta eccitazione per il recente annuncio relativo alla data d'uscita di Deadpool 3, pellicola che riporta Ryan Reynolds nei panni dell'amatissimo personaggio e dopo l'esilarante video con Reynolds e Hugh Jackman, il regista Shawn Levy ha condiviso una foto di se stesso con i due attori. Nell'immagine vediamo Levy insieme a Jackman e Reynolds: i tre appaiono sorridenti su un divano e visibilmente entusiasti di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 29 settembre 2022) Shawn Levy, ildel nuovo capitolo del franchise dila cui uscita è prevista per il 6 settembre 2024, ha appena postato una nuovacon. C'è già molta eccitazione per il recente annuncio relativo alla data d'uscita di3, pellicola che riportanei panni dell'amatissimo personaggio e dopo l'esilarante video con, ilShawn Levy ha condiviso unadi se stesso con i due attori. Nell'immagine vediamo Levy insieme a: i tre appaiono sorridenti su un divano e visibilmente entusiasti di ...

