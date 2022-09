Borsa: Europa apre in calo con tensioni geopolitiche (Di giovedì 29 settembre 2022) Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che concentrano la loro attenzione verso le tensioni geopolitiche e le valutazioni su una prossima recessione globale. Fari puntati sul Regno Unito, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 settembre 2022) Le Borse europee aprono incon gli investitori che concentrano la loro attenzione verso lee le valutazioni su una prossima recessione globale. Fari puntati sul Regno Unito, ...

fisco24_info : Borsa: Europa peggiora rapidamente dopo avvio, Milano -1,6%: Pesano auto e banche. In calo euro e sterlina sul doll… - patriziarutigl1 : RT @ansa_economia: Borsa: Europa apre in calo con tensioni geopolitiche. Londra (-1%), Francoforte (-0,33%), Parigi (-0,32%) #ANSA https://… - ansa_economia : Borsa: Europa apre in calo con tensioni geopolitiche. Londra (-1%), Francoforte (-0,33%), Parigi (-0,32%) #ANSA - 24ORERadiocor : Borsa: avvio debole per l'Europa, -0,8% Milano (RCO) - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa - PietroCarneval5 : @Gabry9416 @marattin 3/la cosa più assurda è che i ns politici vorrebbero imporre la delocalizzazione alle imprese… -