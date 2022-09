Report allenamento: rientrano in gruppo quest’oggi, esulta Spalletti! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Napoli si focalizza sulla prossima gara contro il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona, delle 15.00 che aprirà l’ottava giornata di campionato. Ecco il Report dell’allenamento odierno svolto a Castel Volturno rilasciato dalla società: allenamento odierno “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di sabato contro il Torino in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 3 dove ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto”. Lavoro ancora personalizzato per Victor Osimhen e Matteo Politano che vorrebbero recuperare il prima possibile dai propri infortuni e aiutare la squadra, mentre alcuni giocatori sono rientrati dall’impegno con le proprie Nazionali e ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Napoli si focalizza sulla prossima gara contro il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona, delle 15.00 che aprirà l’ottava giornata di campionato. Ecco ildell’odierno svolto a Castel Volturno rilasciato dalla società:odierno “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di sabato contro il Torino in programma allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione in palestra la squadra si è spostata sul campo 3 dove ha svolto lavoro di possesso palla e partita a campo ridotto”. Lavoro ancora personalizzato per Victor Osimhen e Matteo Politano che vorrebbero recuperare il prima possibile dai propri infortuni e aiutare la squadra, mentre alcuni giocatori sono rientrati dall’impegno con le proprie Nazionali e ...

