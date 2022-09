No! Mark Twain non ha mai detto che «se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare» (Di mercoledì 28 settembre 2022) La democrazia non può accontentare tutti. Si tratta, per definizione, di un compromesso, e agli elettori può capitare di non sentirsi rappresentati dai risultati elettorali. Che il loro voto sia stato inutile. Proprio su questo sentimento fa leva una citazione che su Facebook viene attribuita all’autore de Le Avventure di Tom Sawyer Mark Twain: «Se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare». Nel corso della tornata elettorale che si è appena conclusa, una foto che riporta la citazione è tornata popolare sul primo social network di Mark Zuckerberg, grazie a numerose condivisioni di un’immagine che secondo lo strumento di ricerca TinEye risale al 2013. Per chi ha fretta: Non esistono prove che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 28 settembre 2022) La democrazia non può accontentare tutti. Si tratta, per definizione, di un compromesso, e agli elettori può capitare di non sentirsi rappresentati dai risultati elettorali. Che il loro voto sia stato inutile. Proprio su questo sentimento fa leva una citazione che su Facebook viene attribuita all’autore de Le Avventure di Tom Sawyer: «Senon ce lo». Nel corso della tornata elettorale che si è appena conclusa, una foto che riporta la citazione è tornata popolare sul primo social network diZuckerberg, grazie a numerose condivisioni di un’immagine che secondo lo strumento di ricerca TinEye risale al 2013. Per chi ha fretta: Non esistono prove che ...

