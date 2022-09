Borse: Milano la peggiore in Europa (-1,16%), spread (250,7 punti) e prezzo gas (-7%) in rialzo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pesano l'allargamento dello spread e il rialzo dei rendimenti dei Btp già in tensione lunedì malgrado la buona accoglienza di Piazza Affari all'esito delle elezioni. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pesano l'allargamento delloe ildei rendimenti dei Btp già in tensione lunedì malgrado la buona accoglienza di Piazza Affari all'esito delle elezioni. L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Borse: Milano la peggiore in Europa (-1,16%), spread (250,7 punti) e prezzo gas (-7%) in rialzo - LuigiF97101292 : RT @Affaritaliani: Borse Ue volatili, Milano chiude debole (-1,16%). S'infiamma lo spread - Bea85797169 : @DaniiiiCap Anche a me non piacciono, troppo cari poi, ma se I negozi non falliscono è perché qualcuno compra! A Mi… - ForexOnlineMeIt : Borse Ue volatili, Milano chiude debole (-1,16%). S'infiamma lo spread - - History61186776 : ??#Prada viene fondata come rivenditore di pelletteria a #Milano, da Mario Prada e suo fratello È specializzata in b… -