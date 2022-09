Gas | Blinken | “Sabotaggio Nord Stream? Da confermare”

Leggi su sbircialanotizia

(Adnkronos) – "Ci sono notizie iniziali che indicano che sarebbe il risultato di un attacco o di una forma di, ma queste sono notizie iniziali e non le abbiamo ancora confermate". Così Antonysulle fuoriuscite di gas dal, aggiungendo che se ilvenisse "confermato, questo chiaramente non sarebbe nell'interesse di nessuno". Il segretario di Stato Usa ha poi aggiunto che a quanto gli risulta le perdite di gas "non avranno un impatto significativo sulla resilienza energetica dell'Europa". "La cosa cruciale è che stiamo lavorando, giorno dopo giorno, per affrontare la sicurezza energetica, sia a breve che a lungo termine, per l'Europa e per l'intero mondo", ha poi concluso.