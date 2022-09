Ecco chi ci sarà (e chi no) nel Copasir provvisorio (Di lunedì 26 settembre 2022) La fine della legislatura, il prossimo 12 ottobre, segnerà anche la fine del Copasir, che in questi quattro anni e mezzo ha svolto sotto tre presidente – Lorenzo Guerini (Partito democratico), Raffaele Volpi (Lega) e Adolfo Urso (Fratelli d’Italia) – indagini su temi cruciali come il 5G, gli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo e il conflitto in Ucraina, solo per citarne tre. Il giorno entrambe le Camere si riuniranno con la costituzione dell’Ufficio provvisorio di presidenza, della Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione dei deputati subentranti e infine l’elezione dei presidenti dei due rami del parlamento (che avrà luogo con scrutinio segreto) Tra gli emendamenti al decreto-legge Aiuti bis approvati vi è anche quello per il cosiddetto Copasir provvisorio, da istituirsi a inizio ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 settembre 2022) La fine della legislatura, il prossimo 12 ottobre, segnerà anche la fine del, che in questi quattro anni e mezzo ha svolto sotto tre presidente – Lorenzo Guerini (Partito democratico), Raffaele Volpi (Lega) e Adolfo Urso (Fratelli d’Italia) – indagini su temi cruciali come il 5G, gli asset strategici nazionali nei settori bancario e assicurativo e il conflitto in Ucraina, solo per citarne tre. Il giorno entrambe le Camere si riuniranno con la costituzione dell’Ufficiodi presidenza, della Giunta delle elezioni provvisoria e la proclamazione dei deputati subentranti e infine l’elezione dei presidenti dei due rami del parlamento (che avrà luogo con scrutinio segreto) Tra gli emendamenti al decreto-legge Aiuti bis approvati vi è anche quello per il cosiddetto, da istituirsi a inizio ...

