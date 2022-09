Don’t Worry Darling primo al box office USA con oltre 19 milioni nonostante gossip, liti e sputi (Di lunedì 26 settembre 2022) Il pubblico americano non ha tenuto conto dei rumor che hanno circondato Don't Worry Darling e il suo litigioso cast e ha premiato il film con un debutto da 19,2 milioni al box office USA, sorpresa Avatar che torna nelle sale e incassa altri 10 milioni. nonostante tutto, Olivia Wilde non deve preoccuparsi troppo. Alla prova del botteghino, il suo Don't Worry Darling debutta in prima posizione al box office USA con un incasso di 19,2 milioni raccolti in 4.113 schermi, e una media per sala di 4.668 dollari. Al botteghino internazionale, il film ha aggiunto altri 10,8 milioni di dollari per un conteggio globale di 30 milioni di dollari. Non era scontato dopo gli scandali e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 settembre 2022) Il pubblico americano non ha tenuto conto dei rumor che hanno circondato Don'te il suogioso cast e ha premiato il film con un debutto da 19,2al boxUSA, sorpresa Avatar che torna nelle sale e incassa altri 10tutto, Olivia Wilde non deve preoccuparsi troppo. Alla prova del botteghino, il suo Don'tdebutta in prima posizione al boxUSA con un incasso di 19,2raccolti in 4.113 schermi, e una media per sala di 4.668 dollari. Al botteghino internazionale, il film ha aggiunto altri 10,8di dollari per un conteggio globale di 30di dollari. Non era scontato dopo gli scandali e ...

