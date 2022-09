Di Battista: “C’è vita fuori dai Palazzi. Di Maio si prenda una laurea” (Di lunedì 26 settembre 2022) Per l’esclusione di Luigi Di Maio, rimasto fuori dal Parlamento, “non provo nessuna gioia, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso”. Così Alessandro Di Battista in un video postato su Facebook. “Gli consiglio di stare alla larga dal mondo della politica. Di studiare, di prendersi una laurea e di vivere la vita reale che, forse, negli ultimi anni non ha vissuto”, perché “c’è vita al di fuori dei Palazzi. Non mi va di infierire, non deve essere facile”. Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) Per l’esclusione di Luigi Di, rimastodal Parlamento, “non provo nessuna gioia, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso”. Così Alessandro Diin un video postato su Facebook. “Gli consiglio di stare alla larga dal mondo della politica. Di studiare, di prendersi unae di vivere lareale che, forse, negli ultimi anni non ha vissuto”, perché “c’èal didei. Non mi va di infierire, non deve essere facile”.

Gab_1271 : RT @AndreaVenanzoni: Di Battista in un lancio di agenzia consiglia Di Maio di tenersi fuori dal mondo della politica, di non fare chissà qu… - AndreaVenanzoni : Di Battista in un lancio di agenzia consiglia Di Maio di tenersi fuori dal mondo della politica, di non fare chissà… - crazybalzano : @AngeloCiocca (Im)prenditore, già disturba l’esercizio di democrazia…? In fondo al viale, c’è sempre un piazzale… (… - Olives2008 : @ciolansia Non c'è più Di Maio, non c'è più Di Battista, Grillo silente... non è più il Movimento di prima, questo… - Davide_Battista : Della serie #fegatispappolati. Sinistroidi, 'estrema destra', in tutte le democrazie occidentali c'è la destra: i r… -