Maguire | con lui titolare 9 ko tra club e nazionale

(Di domenica 25 settembre 2022) Periodo nero per Harry, sia con il Manchester United che con la: 9 ko nelle ultime 9 partite daPeriodo molto nero per il centrale del Manchester United e dellainglese Harry. Dopo essere diventato il difensore più pagato della storia, il calciatore inglese non è riuscito a mantenere le aspettative, diventando il bersaglio di molte critiche del pubblico e degli addetti ai lavori. Nelle ultime nove gare in cui è partitoinoltre, sia con il Manchester United che con la, ha sempre perso. Un ruolino non invidiabile. L'articolo proviene da Calcio News 24.