Lino Guanciale | chi è l’ex fidanzata storica Antonietta Bello e perché è finita

Per molti anni Antonietta Bello è stata la fidanzata, ormai ex, di Lino Guanciale, precisamente dal 2008 al 2018. Antonietta Bello è nata a Gemona del Friuli nel 1986, dove è cresciuta con i genitori e sua sorella. Non si hanno molte notizie del suo passato, poiché questa giovane attrice tiene molto alla sua privacy. Nonostante sia molto giovane, Antonietta Bello ha già fatto tantissima strada! La ragazza ha preso il suo diploma di recitazione al Teatro Stabile di Genova e subito dopo ha preso parte a molti episodi di diverse serie televisive molto note, come ad esempio Che Dio ci aiuti 2, Don Matteo, Un medico in famiglia, Un passo dal cielo 3, Braccialetti Rossi e Le tre rose di Eva 4. È stata anche la protagonista di alcuni film,

