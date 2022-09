Elezioni: Ricciardi (M5S), 'Letta faccia mea culpa, Pd responsabile vittoria centrodestra' (2) (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) - Ricciardi si mostra entusiasta sui numeri degli exit poll, che vede per i 5 Stelle una forchetta che va dal 13,5 al 17,5%. Numeri che, rimarca, "nessuno si aspettava prima della campagna elettorale. Si parlava, al contrario, di polvere di stelle, mentre il M5S ha fatto una grande campagna, con Conte su e giù per l'Italia". "Se i numeri venissero confermati - prosegue - il M5S sarebbe il terzo partito, nessuno ci avrebbe scommesso. E' un 'bottino' che abbiamo per portare avanti i temi che abbiamo sostenuto un campagna elettorale, difendere il rdc, portare avanti il salario minimo, difendere gli ultimi, lottare per avere meno disuguaglianze. L'opposizione, del resto, abbiamo dimostrato di saperla fare". A chi gli chiede se la scissione abbia finito per penalizzare il M5S, Ricciardi replica che si è trattato di "un elemento di chiarezza, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) -si mostra entusiasta sui numeri degli exit poll, che vede per i 5 Stelle una forchetta che va dal 13,5 al 17,5%. Numeri che, rimarca, "nessuno si aspettava prima della campagna elettorale. Si parlava, al contrario, di polvere di stelle, mentre il M5S ha fatto una grande campagna, con Conte su e giù per l'Italia". "Se i numeri venissero confermati - prosegue - il M5S sarebbe il terzo partito, nessuno ci avrebbe scommesso. E' un 'bottino' che abbiamo per portare avanti i temi che abbiamo sostenuto un campagna elettorale, difendere il rdc, portare avanti il salario minimo, difendere gli ultimi, lottare per avere meno disuguaglianze. L'opposizione, del resto, abbiamo dimostrato di saperla fare". A chi gli chiede se la scissione abbia finito per penalizzare il M5S,replica che si è trattato di "un elemento di chiarezza, ...

mattinodipadova : Elezioni 2022, Salvini esulta: “Centrodestra in vantaggio. Grazie”. Ricciardi, M5s: non siamo polvere di stelle ma… - Adnkronos : 'Pd responsabile vittoria centrodestra'. #ElezioniPolitiche2022: le dichiarazioni di Ricciardi: - ledicoladelsud : Elezioni 2022, Ricciardi (M5S): “Pd responsabile vittoria centrodestra” - DanieleDann1 : ?? #Politiche2022, le reazioni dei leader: #Salvini esulta, centrodestra in vantaggio: grazie. Ricciardi, #M5S “Non… - telodogratis : Elezioni 2022, Ricciardi (M5S): “Pd responsabile vittoria centrodestra” -