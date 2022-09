LIVE Magnesi-Cacace | Mondiale IBO superpiuma in DIRETTA | the Lone Wolf vuole conservare la cintura iridata contro l’Apache

(Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale diIBOmantenere la. La sfida è di quelle più belle ma difficili. Match che sarà assolutamente spettacolare quello tra l’azzurro Michaele il pugile Anthony, l’atleta irlandese è di chiare origini italiane. Il pugile di Belfast ha un record di 19 vittorie con una sola sconfitta. Mentre il campioneha un record immacolato di 21 vittorie senza sconfitte. Ma per i favori del pronostico, è favorito il britannico per via di una maggiore esperienza. Evento: ...

OA Sport

OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTAscritta, per non perdersi davvero nulla.- CACACE, MONDIALE IBO SUPERPIUMA: PROGRAMMA MAIN EVENT: Joe Joyce v Joseph Parker " semifinale Mondiale ...22.20 Buonasera e benvenuti alla direttatestuale divs Contreras. Buonasera e benvenuti alla DIRETTAtestuale Michaelvs Dennis Contreras per il Campionato mondiale IBO ... Magnesi-Cacace oggi in tv, Mondiale IBO superpiuma: orario, dove vederlo, programma, streaming in chiar «Il mio sfidante si è dimostrato abbastanza strafottente, è convinto di portare a casa la cintura, ma non sa davvero a cosa va incontro: sul ring troverà un ...