(Di sabato 24 settembre 2022) L'ex presidente della Toscana attaccadurante un comizio: "Laandrebbe abolita per legge". Il leader leghista: "Vergognati, così non offendi me, ma milioni di persone..."

Luis91052594 : RT @laltrodiego: I buoni. PD Enrico Rossi su Salvini: 'la democrazia ha un difetto, consente a chi è demente di diventare parlamentare' L… - RenzoCianchetti : RT @laltrodiego: I buoni. PD Enrico Rossi su Salvini: 'la democrazia ha un difetto, consente a chi è demente di diventare parlamentare' L… - Ernesto29296958 : RT @laltrodiego: I buoni. PD Enrico Rossi su Salvini: 'la democrazia ha un difetto, consente a chi è demente di diventare parlamentare' L… - avvocatorinaldi : RT @laltrodiego: I buoni. PD Enrico Rossi su Salvini: 'la democrazia ha un difetto, consente a chi è demente di diventare parlamentare' L… - laltrodiego : I buoni. PD Enrico Rossi su Salvini: 'la democrazia ha un difetto, consente a chi è demente di diventare parlament… -

ilGiornale.it

...un post su Facebook e Twitter in cui se la prende con l'ex governatore toscanoRossi , che commentando la proposta leghista di una flat tax al 15% durante un comizio ha detto che 'La...Rossi insulta Matteo Salvini durante un comizio in Toscani: il leader della Lega, tuona l'ex ... 'dice una cosa talmente demente che non si può nemmeno prendere in considerazione, la... "La demenza...". Enrico Rossi insulta Matteo Salvini L'ex presidente della Toscana attacca Salvini durante un comizio: "La demenza andrebbe abolita per legge". Il leader leghista: "Vergognati, così non offendi me, ma milioni di persone..." ...