Ucraina, da oggi 5 giorni di referendum per annessione a Russia. Procedure poco chiare (Di venerdì 23 settembre 2022) Da oggi nelle regioni del Sud-est e Sud dell'Ucraina controllate dalla Russia inizia un referendum che non otterrà alcun riconoscimento internazionale e tantomeno verrà accettato dalle autorità di Kiev, ma che Mosca intende usare come strumento formale per dichiarare "l'unione" di questi territori alla Federazione russa, ovvero l'annessione. Ai votanti verrà chiesto di approvare o meno "la secessione dall'Ucraina, la creazione di uno Stato e la sua adesione" alla Federazione russa. Ma non sono ci sono conferme sui testi dei quesiti, che potrebbero prevedere la questione dell'indipendenza, senza l'unificazione alla Russia.QUANDO SI TIENE IL referendumDal 23 settembre al 27 settembre, con Procedure poco ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 settembre 2022) Danelle regioni del Sud-est e Sud dell'controllate dallainizia unche non otterrà alcun riconoscimento internazionale e tantomeno verrà accettato dalle autorità di Kiev, ma che Mosca intende usare come strumento formale per dichiarare "l'unione" di questi territori alla Federazione russa, ovvero l'. Ai votanti verrà chiesto di approvare o meno "la secessione dall', la creazione di uno Stato e la sua adesione" alla Federazione russa. Ma non sono ci sono conferme sui testi dei quesiti, che potrebbero prevedere la questione dell'indipendenza, senza l'unificazione alla.QUANDO SI TIENE ILDal 23 settembre al 27 settembre, con...

guerini_lorenzo : L’#Ucraina sta difendendo la sua libertà e quella di tutti. Oggi ho ribadito al Presidente @ZelenskyyUa che l'Itali… - emmabonino : #Putin è a capo di una macchina di propaganda straordinaria. Continua a dire che è l’Ucraina che ha attaccato la Ru… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'operatore nucleare ucraino Energoatom ha accusato oggi la Russia di aver nuovamente colpito la centrale… - peace_believer1 : RT @guerini_lorenzo: L’#Ucraina sta difendendo la sua libertà e quella di tutti. Oggi ho ribadito al Presidente @ZelenskyyUa che l'Italia è… - m_1234557 : RT @mariosalis: I russi non si sono mossi durante i massacri perpretati in Ucraina dal loro esercito...oggi dicono no alla guerra solo perc… -