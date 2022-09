Trieste | il giudice annulla i licenziamenti Wartsila | era comportamento antisindacale

Leggi su tpi

(Di venerdì 23 settembre 2022) Ilha revocato la procedura di licenziamento avviata dache avrebbe mandato a casa 451 dipendenti della fabbrica di motori per navi di. La denuncia depositata il 17 agosto da Fim, Fiom e Uilm è stata accolta daldel lavoro Paolo Ancora, che ha condannato l’azienda finlandese a 50mila euro di danni da pagare a ciascuna delle sigle sindacali, che erano rimaste escluse dalle trattative a causa della decisione unilaterale dell’azienda. Infatti veniva contestato che i sindacati non fossero mai stati informati prima del 15 luglio, giorno dei, dell’insoddisfazione del gruppo riguardo la competitività della filiale triestina, né della volontà di rilocalizzare la produzione in Finlandia. Si stimano inoltre a circa 60 milioni gli incentivi concessi dallo Stato ...