Iran, arrestata la giornalista che fu tra le prime a dare la notizia della morte di Mahsa Amini (Di venerdì 23 settembre 2022) Non si fermano le proteste in Iran per l'uccisione di Masha Amini, la 22enne picchiata a morte dagli agenti della 'polizia morale' che l'avevano arrestata perché non indossava correttamente il velo. Ma, nel frattempo, giunge da Teheran un'altra preoccupante notizia: la giornalista Iraniana Nilufar Hamedi è stata arrestata perché è stata una delle prime a dare pubblicamente notizia del caso di Mahsa Amini. Hamedi, che lavora per la pubblicazione Shargh, è stata arrestata ieri. Il giornale ha riferito che altri due reporter, un fotografo ed un attivista politico, sarebbero stati arrestati in relazione alle proteste e rinchiusi nel ...

