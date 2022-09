Anticipazioni Uomini e Donne 23/09/22: ecco cosa è successo nella registrazione di oggi (Di venerdì 23 settembre 2022) oggi è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Da UominieDonneclassicoeover ecco le Anticipazioni: Centro studio Roberta e Alessandro, lungo dibattito tra i due. Alla fine hanno deciso di tornare a frequentarsi e approfondire la conoscenza precedentemente interrotta. Gemma ha mandato via il corteggiatore sceso per lei nella scorsa registrazione. Ida è uscita con uno dei cavalieri del parterre e si stanno conoscendo. Federico N. è uscito in esterna con Carola ma non si sono trovati. Alessio, uno dei corteggiatori, si è dichiarato per Lavinia. Precedentemente ha fatto un’esterna anche con Federica. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 23 settembre 2022)è stata registrata una nuova puntata di. Daclassicoeoverle: Centro studio Roberta e Alessandro, lungo dibattito tra i due. Alla fine hanno deciso di tornare a frequentarsi e approfondire la conoscenza precedentemente interrotta. Gemma ha mandato via il corteggiatore sceso per leiscorsa. Ida è uscita con uno dei cavalieri del parterre e si stanno conoscendo. Federico N. è uscito in esterna con Carola ma non si sono trovati. Alessio, uno dei corteggiatori, si è dichiarato per Lavinia. Precedentemente ha fatto un’esterna anche con Federica. L'articolo proviene da Isa e Chia.

MondoTV241 : Anticipazioni Uomini e Donne, confronti in studio, lite Tina vs Pinuccia #uominiedonne - IsaeChia : Anticipazioni #UominieDonne 23/09/22: ecco cosa è successo nella registrazione di oggi - radioromait : Uomini e Donne, Trono over o trono classico: le anticipazioni di oggi venerdì 23 settembre - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni oggi 23 settembre: bacio per Gemma - #Uomini #Donne #anticipazioni - CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni puntata 23 settembre: tronisti, Gemma, cosa vedremo oggi (trono over o classico)… -