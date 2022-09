Ucraina, la Cina non appoggia il rilancio di Putin: 'La fiamma della guerra si spenga presto' (Di giovedì 22 settembre 2022) La Cina ppoggia in tutto e per tutto la Russia? Le cose non stanno esattamente così, per quanto i rapporti tra Pechino e Washington siano a dir poco freddi. Infatti la spera che la "fiamma della ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 settembre 2022) Lappoggia in tutto e per tutto la Russia? Le cose non stanno esattamente così, per quanto i rapporti tra Pechino e Washington siano a dir poco freddi. Infatti la spera che la "...

