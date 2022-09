Soleil Sorge, duro attacco di due nuove gieffine: “Maleducata, l’avrei affogata” (Di giovedì 22 settembre 2022) Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti fin dalle prime ore dentro la casa del GF Vip 7 hanno dimostrato di essere senza peli sulla lingua e due personaggi di punta di questa edizione. Ieri notte le due donne si sono trovate insieme in giardino ed hanno commentato alcuni personaggi dello scorso GF Vip, non risparmiando giudizi molto taglienti. La Quaranta ha detto che Davide Silvestri è arrivato in finale senza esporsi e poi ha attaccato duramente Soleil Sorge. Cristina Quaranta: “Io l’avrei affogata”. “Lei (Soleil) nel programma si è esposta moltissimo, quando ti esponi troppo non vincerai mai un reality. – ha dichiarato la Quaranta – O ti esponi o fai come Silvestri che non si è mai esposto ed è arrivato in finale. L’ha vinto l’altra che però si è esposta pure lei poco. Soleil non mi ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 settembre 2022) Cristina Quaranta e Patrizia Rossetti fin dalle prime ore dentro la casa del GF Vip 7 hanno dimostrato di essere senza peli sulla lingua e due personaggi di punta di questa edizione. Ieri notte le due donne si sono trovate insieme in giardino ed hanno commentato alcuni personaggi dello scorso GF Vip, non risparmiando giudizi molto taglienti. La Quaranta ha detto che Davide Silvestri è arrivato in finale senza esporsi e poi ha attaccato duramente. Cristina Quaranta: “Io”. “Lei () nel programma si è esposta moltissimo, quando ti esponi troppo non vincerai mai un reality. – ha dichiarato la Quaranta – O ti esponi o fai come Silvestri che non si è mai esposto ed è arrivato in finale. L’ha vinto l’altra che però si è esposta pure lei poco.non mi ...

elisabe89376579 : RT @is16__: Per capire chi è stato impresso della scorsa edizione, basta accendere 55. Soleil Sorge. #GFVIP #solearmy - Nunzia69912725 : @apperoequindi Viva le persone che hanno il coraggio di mostrarsi per ciò che sono e non a favore di consensi tutta… - Um_certo_olhar : RT @tuttopuntotv: Soleil Sorge e Dayane Mello insieme in televisione: ecco dove e quando #mellos #dayanemello #solemello #gfvip #solearmy h… - annakiara119 : RT @TheBitchesAcc: io dopo aver ascoltato le cessate di patty rossetti nei confronti di soleil anastasia sorge: #gfvip - sienatorix : RT @is16__: Per capire chi è stato impresso della scorsa edizione, basta accendere 55. Soleil Sorge. #GFVIP #solearmy -