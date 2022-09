"Così Putin ci porterà alla guerra nucleare". L'ammissione del suo fedelissimo | Video (Di giovedì 22 settembre 2022) "Come finirà la guerra? Credo che ancora per un anno ci sarà una guerra sempre più pesante con uso imprevedibile di possibili mezzi, compresa l'arma nucleare". Sergej Markov, ex consigliere di Vladimir Putin, interviene in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, e non nasconde lo stato di allerta massima che si respira anche a Mosca, dalle parti del Cremlino. "guerra nucleare possibile": guarda il Video di Markov a Piazzapulita La mobilitazione annunciata dal regime russo prelude a una escalation della tensione internazionale e qualcuno interpreta i referendum per l'annessione dei territori occupati in Ucraina l'alibi perfetto per Mosca per utilizzare la condanna di Kiev, Nato e Unione europea come "aggressione al proprio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) "Come finirà la? Credo che ancora per un anno ci sarà unasempre più pesante con uso imprevedibile di possibili mezzi, compresa l'arma". Sergej Markov, ex consigliere di Vladimir, interviene in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, e non nasconde lo stato di allerta massima che si respira anche a Mosca, dalle parti del Cremlino. "possibile": guarda ildi Markov a Piazzapulita La mobilitazione annunciata dal regime russo prelude a una escalation della tensione internazionale e qualcuno interpreta i referendum per l'annessione dei territori occupati in Ucraina l'alibi perfetto per Mosca per utilizzare la condanna di Kiev, Nato e Unione europea come "aggressione al proprio ...

