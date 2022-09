Britt Baker su Saraya: “Non c’è posto per te in AEW (Di giovedì 22 settembre 2022) Ieri notte in que di New York ha fatto il suo debutto Saraya, conosciuta in AEW con il nome i Paige. La britannica, dopo il licenziamento in WWE, si è accasata alla corte di Tony Khan salvando Toni Storm ed Athena dall’incursione di Baker, Deeb ed Hayter. La prima, non ha perso occasione per fare la voce grossa nei confronti della debuttante. Le sue parole “Vai via, sparisci, sto bene e cosa piu’ importante… stiamo bene! Ho portato Jamie qui per farmi proteggere ed ora è diventata la mia migliore amica! Siamo un team e Saraya… questa è casa nostra! Quindi ti conviene di girare i tacchi ed antartene, non c’è spazio per te!“. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 22 settembre 2022) Ieri notte in que di New York ha fatto il suo debutto, conosciuta in AEW con il nome i Paige. La britannica, dopo il licenziamento in WWE, si è accasata alla corte di Tony Khan salvando Toni Storm ed Athena dall’incursione di, Deeb ed Hayter. La prima, non ha perso occasione per fare la voce grossa nei confronti della debuttante. Le sue parole “Vai via, sparisci, sto bene e cosa piu’ importante… stiamo bene! Ho portato Jamie qui per farmi proteggere ed ora è diventata la mia migliore amica! Siamo un team e… questa è casa nostra! Quindi ti conviene di girare i tacchi ed antartene, non c’è spazio per te!“.

Zona_Wrestling : Britt Baker su Saraya: 'Non c'è posto per te in AEW -