Tiberio travolto e ucciso a 22 anni da un' auto mentre fa jogging | l' investitore tradito da un' app

Da un'applicazione che aveva sul proprio cellulare è arrivata una importante svolta nell'inchiesta relativa all' incidente stradale in cui è mortoGiorgi , studente universitario di Arischia (in Abruzzo ), a 22 anni il 20 agosto di due anni fa, dopo essere stato investito lungo la Ss80 mentre stava effettuando footing.