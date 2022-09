Lucio Lonardo FI | “Da Noi di Centro attacchi beceri | Rubano è il nuovo che avanza”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di, coordinatore cittadino di Forza Italia. “Questa sofferta campagna elettorale per le Politiche volge ormai al termine ma non gli, a volte ad personam, della formazione di Noi di, al candidato di Forza Italia Francescoche ha il solo torto di interpretare ilcherispetto alle vecchie proposte di ex DC più volte riciclicatisi sotto le più disparate sigle e ideologie con l’unico obiettivo di dare una testimonianza in vita. Ricordo solo a me stesso che la Leader di questa neoformazione appena nella scorsa legislatura era stata gratificata di un seggio in Forza Italia, quella stessa formazione che oggi attacca ...