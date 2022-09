Bebe Vio e Gianmarco Viscio | il bacio immortalato da Chi

(Di mercoledì 21 settembre 2022)Vio è innamorata? Quello che traspare dalle foto pubblicate dal settimanale Chi è un bel feeling con, 30enne e giocatore di calcio a otto (serie B fino allo scorso anno). La coppia è stata paparazzata durante un’uscita a Roma. La campionessa di fioretto esono stata fotografati a The First Musica, un locale con terrazza che affaccia sul Tevere. E il feeling è davvero ben visibile. Insomma, per Vio, che è sempre molto attenta alla propria privacy, stavolta sembra esserci ‘qualcosa’ che la porta a ignorare i paparazzi. Se son rose… L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

