Aggredisce e minaccia con un coltello il vicino di casa | 28enne denunciato

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –con unundi: unè stato. L’episodio è accaduto in via Niccolò Marcello Venuti a Ercolano (Napoli) dove gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un’aggressione. Qui sono stati avvicinati da un uomo che ha raccontato di essere stato aggredito eto con unda un suodi, da quanto si apprende, per motivi condominiali. Gli agenti hanno rintracciato l’aggressore e, nel corso di un controllo nell’abitazione, hanno rinvenuto dodici coltelli, due tirapugni, una piantina di marijuana, due ...

